«Я уже потратил на этот турнир $ 17 млн». Дана Уайт решил исправиться за UFC 300

UFC 306, турнир в Лас-Вегасе, арена Сфера, траты на турнир, Дана Уайт, UFC 300, итоги и реакция, результаты | Источник: Getty Images

UFC в 2024 году переживает очень важный момент. Появился серьёзный конкурент в лице объединившихся PFL и Bellator. А лучшая лига на планете ещё и провела исторический юбилейный турнир. Но, говоря откровенно, восторженных отзывов он практически не собрал. Напротив, многие оказались абсолютно недовольны, как именно был проведён ивент. Поэтому промоушен активно работает над тем, чтобы исправить положение дел во второй половине года. В частности, организация намерена сделать каждый бой номерных турниров топовым. А ивент UFC 306 хотят превратить в грандиозное зрелище.

Дана Уайт постоянно подчёркивает, что турнир станет для организации, пожалуй, самым важным в году. А всё потому, что UFC 300 действительно не удивил. Болельщики ждали совершенно другого карда. И вариантов, откровенно говоря, была масса. В частности, все ждали возвращения Конора Макгрегора. А ещё думали о том, что вновь выступит кто-то из легендарных бойцов. Но вместо этого — спасатель Алекс Перейра с очень быстрым главным поединком, а также пара ярких противостояний. И до, и после ивента было много критики, поэтому лига быстро поняла — за эту осечку нужно исправиться. И теперь босс UFC пытается сделать это любой ценой.

«На этом турнире мы собираемся организовать 10 боёв. Этот кард будет сложно вынести мексиканцам. Я уже вложил в этот турнир порядка $ 17 млн, хотя сентябрь будет не так скоро. Не устану повторять, что это будет самым уникальным и крутым шоу, которое когда-либо проводилось в спорте». Дана Уайт президент UFC

С ходу стоит отметить то, что кажется одним из самых интересных на этом турнире. Ивент включит в себя всего лишь 10 поединков. По неподтверждённой информации, на турнире UFC 306 состоится титульный бой между чемпионом UFC в легчайшем весе Шоном О’Мэлли и грузинским топовым проспектом Мерабом Двалишвили. Кроме того, сообщается, что на данном ивенте выступит чемпионка UFC в легчайшем весе Алекса Грассо. Видимо, организация решила перенасытить событие именно титульниками, а все они предполагают наличие пяти раундов. Вот только большой вопрос заключается в том, насколько лига готова к большому количеству досрочных финишей. Если все 10 боёв закончатся быстро, лиге придётся заполнять тайминг рекламой и большими паузами. Вряд ли болельщики воспримут это с восторгом.

Стоит отметить, что Дана действует довольно рискованно. Видимо, он решил максимально раскрутить турнир, ради чего готов практически на всё. Уайт громко заявляет о беспрецедентных затратах и огромном количестве потраченных на организацию ивента ресурсов и сил. Но нужно понимать, что теперь права на ошибку практически не остаётся. Второй турнир, который будет раскручен на максимум, но в итоге провалится, может стать настоящей «чёрной меткой». Поэтому заявлять о таких ожиданиях достаточно рискованно.

UFC продолжает выправлять положение дел после не самого удачного юбилейного турнира. И именно турнир в «Сфере» станет лакмусовой бумажкой для организации. Если промоушен провалит второй крупный ивент, конкуренция с PFL и Bellator действительно может обостриться. Но складывается ощущение, что лига просто не позволит довести ситуацию до такого расклада.