18:30 (мск), источник: Sport24

Британец из UFC прошел подготовку к бою в Дагестане: «Местные ребята охотились за моей головой»

Непобежденный британский боец UFC Мухаммад Мокаев рассказал, что прошел подготовку к предстоящему поединку в Дагестане.

Британец из UFC прошел подготовку к бою в Дагестане: «Местные ребята охотились за моей головой» | Источник: Getty Images

27 июля Мокаев подерется с португальцем Манелем Капе на турнире UFC 304 в Манчестере (Великобритания).

«Я прошел тренировочный лагерь в Дагестане. Вернулся только пару дней назад. Готовился на высоте 2,5 тысячи метров над уровнем моря. Это был трудный лагерь. Там есть много молодых местных ребят, которые охотились за моей головой. Но мне это понравилось. Когда ты готовишься с 30-летними парнями, они спаррингуют расслабленно, один лоукик за раунд. А эти 18−19-летние парни пытались оторвать мне ногу», — заявил Мокаев в интервью Title Sports Network.

Мухаммад Мокаев провел 12 боев в ММА и одержал 12 побед.

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