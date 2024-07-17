Британец из UFC прошел подготовку к бою в Дагестане: «Местные ребята охотились за моей головой»

«Я прошел тренировочный лагерь в Дагестане. Вернулся только пару дней назад. Готовился на высоте 2,5 тысячи метров над уровнем моря. Это был трудный лагерь. Там есть много молодых местных ребят, которые охотились за моей головой. Но мне это понравилось. Когда ты готовишься с 30-летними парнями, они спаррингуют расслабленно, один лоукик за раунд. А эти 18−19-летние парни пытались оторвать мне ногу», — заявил Мокаев в интервью Title Sports Network.