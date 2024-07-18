Дана Уайт назвал своих любимых бойцов ММА всех времён

«Совершенно точно это Чак Лидделл и Ронда Роузи. Ронда — величайшая спортсменка, с которой я когда-либо работал. Также у меня отлично складываются рабочие отношения с Конором Макгрегором. Что касается Роунды, то мне нравится в ней всё. Она никогда не говорит “нет”, а все другие девушки-бойцы в дивизионе стараются быть похожими на неё», — сказал Уайт на каналеThe Big Podcast with Shaq в YouTube.