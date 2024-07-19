Дана Уайт ответил на вопрос о будущем Макгрегора в UFC

«Будет ли Конор драться с Максом Холлоуэем? Если Конор Макгрегор снова будет драться, то, очевидно, это был бы отличный поединок. Конор и Чендлер — тоже отличный бой. Конора ждёт много боёв», — сказал Дана во время выступления на канале The Big Podcast with Shaq в YouTube.