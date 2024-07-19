Хамзат Чимаев ответил, почему не выступает на турнирах UFC в США и Европе

«Да, UFC может помочь мне с получением визы в США. Конечно. Все говорят, что мне отказали в визе. А мы пока что визу и не делали. Мне сказали пока подождать и выступать в арабских странах. И я жду», — сказал Чимаев на канале Асланбека Бадаева в YouTube.