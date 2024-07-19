Жестким нокаутом завершился поединок бойцов из Казахстана и Узбекистана
На юбилейном турнире по смешанным единоборствам OCTAGON 60 в Алматы один из боев завершился досрочно, передают Vesti.kz.
На юбилейном турнире по смешанным единоборствам OCTAGON 60 в Алматы один из боев завершился досрочно, передают Vesti.kz.
В клетку вышли Шохасан Мирзаматов (13−3) из Узбекистана и казахстанец Махир Мамедов (19−4).
Мирзаматов во втором раунде нокаутировал Мамедова, оказавшегося на настиле после пропущенного удара в голову с колена.
В итоге представитель Узбекистана отпраздновал 13 победу в ММА при 3 неудачах, тогда как Мамедов потерпел 4 поражение при 19 выигрышах.