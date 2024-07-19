20:34 (мск), источник: Vesti.kz

Жестким нокаутом завершился поединок бойцов из Казахстана и Узбекистана

На юбилейном турнире по смешанным единоборствам OCTAGON 60 в Алматы один из боев завершился досрочно, передают Vesti.kz.

Источник: Кадр из трансляции

В клетку вышли Шохасан Мирзаматов (13−3) из Узбекистана и казахстанец Махир Мамедов (19−4).

Мирзаматов во втором раунде нокаутировал Мамедова, оказавшегося на настиле после пропущенного удара в голову с колена.

В итоге представитель Узбекистана отпраздновал 13 победу в ММА при 3 неудачах, тогда как Мамедов потерпел 4 поражение при 19 выигрышах.

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