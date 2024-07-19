Жестким нокаутом завершился поединок бойцов из Казахстана и Узбекистана

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В клетку вышли Шохасан Мирзаматов (13−3) из Узбекистана и казахстанец Махир Мамедов (19−4).

Мирзаматов во втором раунде нокаутировал Мамедова, оказавшегося на настиле после пропущенного удара в голову с колена.