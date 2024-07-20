09:37 (мск), источник: ТАСС

Выступающую в UFC россиянку Алексееву отстранили на год за нарушение антидопинговых правил

Дисквалификация спортсменки отсчитывается с 15 октября 2023 года.

Источник: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

ТАСС, 20 июля. Чемпионка мира по самбо 2014 года, боец смешанных единоборств россиянка Ирина Алексеева дисквалифицирована на один год за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Сообщается, что в пробе Алексеевой от 21 июня 2023 года был обнаружен тестостерон экзогенного происхождения. В тот период Антидопинговое агентство США было независимым администратором антидопинговой программы UFC и не сообщило Алексеевой о положительном результате допинг-пробы до 31 октября 2023 года. Дисквалификация Алексеевой отсчитывается с 15 октября 2023 года, с 15 октября 2024 года спортсменка сможет вернуться к соревнованиям.

В ночь на 15 октября 2023 года Алексеева вышла на бой против британки Мелиссы Диксон на турнире UFC в Лас-Вегасе (штат Невада, США) с национальным флагом. Россиянка уступила единогласным решением судей и потерпела первое поражение в UFC. Результат Алексеевой не будет аннулирован, поскольку бой проходил 14 октября 2023 года по местному времени. Алексеева стала первой спортсменкой из России, которая вышла на поединок турнира UFC с национальным флагом после решения главы промоушена Дэйны Уайта разрешить бойцам выходить с национальной символикой. Это решение было принято 8 октября, запрет действовал с весны 2022 года.

Алексеевой 34 года, она является чемпионкой мира (2014), обладательницей Кубка мира (2015), серебряным (2017) и бронзовым (2013) призером чемпионатов Европы по самбо, бронзовым призером чемпионата России (2012) по дзюдо. В смешанных единоборствах спортсменка выступает с 2019 года, в UFC — с 2023-го.

Читайте также от «ТАСС»
Тарпищев объяснил, почему россиянам надо ехать на Олимпиаду даже в нейтральном статусе
IBF санкционировала первый бой в России после снятия санкций
"Болельщики не понимают, им нужны голы и зрелище, но есть нюансы"
Рой Джонс намерен провести бой против Федора Емельяненко на Красной площади
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь