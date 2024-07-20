Выступающую в UFC россиянку Алексееву отстранили на год за нарушение антидопинговых правил

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ТАСС, 20 июля. Чемпионка мира по самбо 2014 года, боец смешанных единоборств россиянка Ирина Алексеева дисквалифицирована на один год за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Сообщается, что в пробе Алексеевой от 21 июня 2023 года был обнаружен тестостерон экзогенного происхождения. В тот период Антидопинговое агентство США было независимым администратором антидопинговой программы UFC и не сообщило Алексеевой о положительном результате допинг-пробы до 31 октября 2023 года. Дисквалификация Алексеевой отсчитывается с 15 октября 2023 года, с 15 октября 2024 года спортсменка сможет вернуться к соревнованиям.

В ночь на 15 октября 2023 года Алексеева вышла на бой против британки Мелиссы Диксон на турнире UFC в Лас-Вегасе (штат Невада, США) с национальным флагом. Россиянка уступила единогласным решением судей и потерпела первое поражение в UFC. Результат Алексеевой не будет аннулирован, поскольку бой проходил 14 октября 2023 года по местному времени. Алексеева стала первой спортсменкой из России, которая вышла на поединок турнира UFC с национальным флагом после решения главы промоушена Дэйны Уайта разрешить бойцам выходить с национальной символикой. Это решение было принято 8 октября, запрет действовал с весны 2022 года.