Выступающую в UFC россиянку Алексееву отстранили на год за нарушение антидопинговых правил
Дисквалификация спортсменки отсчитывается с 15 октября 2023 года.
Дисквалификация спортсменки отсчитывается с 15 октября 2023 года.
ТАСС, 20 июля. Чемпионка мира по самбо 2014 года, боец смешанных единоборств россиянка Ирина Алексеева дисквалифицирована на один год за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Сообщается, что в пробе Алексеевой от 21 июня 2023 года был обнаружен тестостерон экзогенного происхождения. В тот период Антидопинговое агентство США было независимым администратором антидопинговой программы UFC и не сообщило Алексеевой о положительном результате допинг-пробы до 31 октября 2023 года. Дисквалификация Алексеевой отсчитывается с 15 октября 2023 года, с 15 октября 2024 года спортсменка сможет вернуться к соревнованиям.
В ночь на 15 октября 2023 года Алексеева вышла на бой против британки Мелиссы Диксон на турнире UFC в Лас-Вегасе (штат Невада, США) с национальным флагом. Россиянка уступила единогласным решением судей и потерпела первое поражение в UFC. Результат Алексеевой не будет аннулирован, поскольку бой проходил 14 октября 2023 года по местному времени. Алексеева стала первой спортсменкой из России, которая вышла на поединок турнира UFC с национальным флагом после решения главы промоушена Дэйны Уайта разрешить бойцам выходить с национальной символикой. Это решение было принято 8 октября, запрет действовал с весны 2022 года.
Алексеевой 34 года, она является чемпионкой мира (2014), обладательницей Кубка мира (2015), серебряным (2017) и бронзовым (2013) призером чемпионатов Европы по самбо, бронзовым призером чемпионата России (2012) по дзюдо. В смешанных единоборствах спортсменка выступает с 2019 года, в UFC — с 2023-го.