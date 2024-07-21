17:42 (мск), источник: ТАСС

Боец Минеев передумал завершать спортивную карьеру

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Владимир Минеев передумал завершать карьеру. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Минеев победил единогласным решением судей Магомеда Исмаилова в восьмираундовом поединке по правилам бокса. 28 апреля спортсмен сообщил ТАСС, что планирует завершить карьеру в 2024 году.

«Владимир пока не будет завершать карьеру. У него есть варианты с дальнейшими поединками, в том числе против Ивана Штыркова», — сказал собеседник агентства.

На счету 34-летнего Минеева 16 побед, 1 поражение и 1 ничья в ММА. Он является депутатом Народного собрания ДНР.

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