Боец Минеев передумал завершать спортивную карьеру
МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Владимир Минеев передумал завершать карьеру. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.
МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Владимир Минеев передумал завершать карьеру. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.
Ранее Минеев победил единогласным решением судей Магомеда Исмаилова в восьмираундовом поединке по правилам бокса. 28 апреля спортсмен сообщил ТАСС, что планирует завершить карьеру в 2024 году.
«Владимир пока не будет завершать карьеру. У него есть варианты с дальнейшими поединками, в том числе против Ивана Штыркова», — сказал собеседник агентства.
На счету 34-летнего Минеева 16 побед, 1 поражение и 1 ничья в ММА. Он является депутатом Народного собрания ДНР.