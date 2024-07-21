Боец Минеев передумал завершать спортивную карьеру

Ранее Минеев победил единогласным решением судей Магомеда Исмаилова в восьмираундовом поединке по правилам бокса. 28 апреля спортсмен сообщил ТАСС, что планирует завершить карьеру в 2024 году.

«Владимир пока не будет завершать карьеру. У него есть варианты с дальнейшими поединками, в том числе против Ивана Штыркова», — сказал собеседник агентства.