Топ-10 лучших бойцов ММА в XXI веке от ESPN: Джонс − первый, Хабиб − пятый, Конора нет в десятке

Полностью топ-10 по версии ESPN выглядит так:
Джон Джонс (27−1, 1 N/C), бывший чемпион UFC в полутяжелом весе и действующий чемпион в тяжелом дивизионе;
Жорж Сен-Пьер (26−2), бывший чемпион UFC в полусреднем и среднем весах;
Андерсон Сильва (34−11, 1 N/C), бывший чемпион UFC в среднем весе;
Деметриус Джонсон (25−4−1), бывший чемпион UFC и действующий чемпион ONE FC в наилегчайшем весе.
Хабиб Нурмагомедов (29−0), бывший чемпион UFC в легком весе;
Федор Емельяненко (40−7, 1 N/C), бывший чемпион Pride в тяжелом весе;
Рэнди Кутюр (19−11), бывший чемпион UFC в полутяжелом и тяжелом весах;
Чак Лидделл (21−9), бывший чемпион UFC в полутяжелом весе;
Би Джей Пенн (16−14−2), бывший чемпион UFC в легком и полусреднем весах;
Камару Усман (20−4), бывший чемпион UFC в полусреднем весе.
«Тьфу, сука! Че, ###### я тебя?!» Новые детали вокруг боя Хабиба и Конора.