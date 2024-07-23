11:12 (мск), источник: Sports.Ru

Топ-10 лучших бойцов ММА в XXI веке от ESPN: Джонс − первый, Хабиб − пятый, Конора нет в десятке

Первое место в рейтинге занял бывший чемпион в полутяжелом весе и действующий чемпион тяжелого дивизиона Джон Джонс. Следом расположился бывший чемпион в полусреднем и среднем весах Жорж Сен-Пьер, а замкнул топ-3 экс-чемпион в среднем весе Андерсон Сильва.
ESPN составил топ-10 лучших бойцов ММА в XXI веке: Джонс − первый, Хабиб − пятый, Конора нет в десятке | Источник: Sports.Ru

Полностью топ-10 по версии ESPN выглядит так:

Джон Джонс (27−1, 1 N/C), бывший чемпион UFC в полутяжелом весе и действующий чемпион в тяжелом дивизионе;

Жорж Сен-Пьер (26−2), бывший чемпион UFC в полусреднем и среднем весах;

Андерсон Сильва (34−11, 1 N/C), бывший чемпион UFC в среднем весе;

Деметриус Джонсон (25−4−1), бывший чемпион UFC и действующий чемпион ONE FC в наилегчайшем весе.

Хабиб Нурмагомедов (29−0), бывший чемпион UFC в легком весе;

Федор Емельяненко (40−7, 1 N/C), бывший чемпион Pride в тяжелом весе;

Рэнди Кутюр (19−11), бывший чемпион UFC в полутяжелом и тяжелом весах;

Чак Лидделл (21−9), бывший чемпион UFC в полутяжелом весе;

Би Джей Пенн (16−14−2), бывший чемпион UFC в легком и полусреднем весах;

Камару Усман (20−4), бывший чемпион UFC в полусреднем весе.

«Тьфу, сука! Че, ###### я тебя?!» Новые детали вокруг боя Хабиба и Конора.

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