19:27 (мск), источник: Sports.Ru

Судебные приставы начали процедуру принудительного взыскания налоговой задолженности с Хабиба

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу ФССП. Согласно данным, Хабиб Нурмагомедов должен дагестанскому управлению ФНС России 79376334 рубля и 14 копеек.

Судебные приставы начали процедуру принудительного взыскания налоговой задолженности с Хабиба | Источник: Sports.Ru

ФНС подтвердила задолженность из-за неуплаты налогов у Хабиба Нурмагомедова.

Налоговая арестовала счета Хабиба Нурмагомедова из-за долгов в 297 млн рублей (Mash).

Читайте также от «Sports»
Впервые за 40 лет Олимпиаду не покажут по ТВ. А где тогда ее смотреть?
Давка-82. Тайная трагедия СССР
Медведева могли снять с «Уимблдона»
Кто не пустил наших спортсменов на Олимпиаду в Париж?
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь