Судебные приставы начали процедуру принудительного взыскания налоговой задолженности с Хабиба
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу ФССП. Согласно данным, Хабиб Нурмагомедов должен дагестанскому управлению ФНС России 79376334 рубля и 14 копеек.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу ФССП. Согласно данным, Хабиб Нурмагомедов должен дагестанскому управлению ФНС России 79376334 рубля и 14 копеек.
ФНС подтвердила задолженность из-за неуплаты налогов у Хабиба Нурмагомедова.
Налоговая арестовала счета Хабиба Нурмагомедова из-за долгов в 297 млн рублей (Mash).