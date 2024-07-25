Леон Эдвардс: «Белал − не чертов Хабиб. Я тоже тренировался с Нурмагомедовым. И что?» | Источник: Sports.Ru

Я не Конор Макгрегор, а он не Хабиб Нурмагомедом. Нельзя просто взять и переложить их противостояние на наше.

Он не может использовать наследие Хабиба, чтобы возвысить себя. Белал не Хабиб, он не рос с ним. Он немного тренировался с ним, но я тоже это делал. И что?

Мухаммад просто использует чужое наследие, чтобы возвысить себя, но он не прошел путь Хабиба", − сказал чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс.