Леон Эдвардс: «Белал − не чертов Хабиб. Я тоже тренировался с Нурмагомедовым. И что?»
"Я думаю, что все знают, с каким планом он выйдет. Но борьба − это еще не все. Белал − не чертов Хабиб, не Сен-Пьер. Он просто Белал. Посмотрим.
"Я думаю, что все знают, с каким планом он выйдет. Но борьба − это еще не все. Белал − не чертов Хабиб, не Сен-Пьер. Он просто Белал. Посмотрим.
Я не Конор Макгрегор, а он не Хабиб Нурмагомедом. Нельзя просто взять и переложить их противостояние на наше.
Он не может использовать наследие Хабиба, чтобы возвысить себя. Белал не Хабиб, он не рос с ним. Он немного тренировался с ним, но я тоже это делал. И что?
Мухаммад просто использует чужое наследие, чтобы возвысить себя, но он не прошел путь Хабиба", − сказал чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс.
Эдвардс − о Мухаммаде: «Белал какой-то слишком серьезный, сейчас тренер сравнил его с Канело. Какого хрена?».