13:42 (мск), источник: Sports.Ru

Леон Эдвардс: «Белал − не чертов Хабиб. Я тоже тренировался с Нурмагомедовым. И что?»

"Я думаю, что все знают, с каким планом он выйдет. Но борьба − это еще не все. Белал − не чертов Хабиб, не Сен-Пьер. Он просто Белал. Посмотрим.

Леон Эдвардс: «Белал − не чертов Хабиб. Я тоже тренировался с Нурмагомедовым. И что?» | Источник: Sports.Ru

Я не Конор Макгрегор, а он не Хабиб Нурмагомедом. Нельзя просто взять и переложить их противостояние на наше.

Он не может использовать наследие Хабиба, чтобы возвысить себя. Белал не Хабиб, он не рос с ним. Он немного тренировался с ним, но я тоже это делал. И что?

Мухаммад просто использует чужое наследие, чтобы возвысить себя, но он не прошел путь Хабиба", − сказал чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс.

Эдвардс − о Мухаммаде: «Белал какой-то слишком серьезный, сейчас тренер сравнил его с Канело. Какого хрена?».

Читайте также от «Sports»
«Ставлю ее в пример всем юным спортсменам». А как катается дочка Ротенберга?
Лучший русский на драфте НХЛ-2024. Почему он до сих пор не в основе СКА?
«Она постоянно говорила о сексе». Топ-тренера США отстранили
Джек Грилиш – лицо майонеза. Возможно, главная реклама Евро-2024
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь