Дана Уайт существенно повысил денежные бонусы для бойцов на UFC 304

У Уайта попросили увеличить сумму с $ 50 тыс. до $ 100 тыс., на что он дал согласие.

Напомним, турнир UFC 304 состоится в ночь с 27 на 28 июля мск в Манчестере (Великобритания). Главным событием спортивного мероприятия станет поединок действующего чемпиона лиги в полусреднем весе британца Леона Эдвардса и представителя США Белала Мухаммада. В соглавном бою спортивного шоу сразятся Том Аспиналл (Великобритания), обладающий временным поясом тяжёлого дивизионе, и американец Кёртис Блэйдс.