Вундеркинд из Дагестана подерется с главным врагом в UFC. Мокаев и Капе устроили две потасовки, а теперь у них бой | Источник: Getty Images

27 июля в Манчестере состоится турнир UFC 304, и главным событием вечера на нем станет бой чемпиона в полусреднем весе Леона Эдвардса против претендента Белала Мухаммада. В соглавном поединке подерутся тяжеловесы Том Аспиналл и Кертис Блейдс: в этой схватке на кону будет стоять временный пояс, принадлежащий Аспиналлу. Ну, а самым интересным на турнире UFC 304 для российской публики, по идее, станет бой Мухаммада Мокаева и Манеля Капе, представляющих наилегчайший дивизион.

Мокаев — один из наиболее талантливых молодых бойцов мира. Он сделал себе имя еще в любителях, набив рекорд 23−0 и дважды победив на первенствах планеты. А сейчас Мухаммад идет на серии из шести успешных выступлений в UFC, его общий рекорд состоит из 12 выигрышей при отсутствии поражений, а также его считают одним из главных претендентов на пояс в дивизионе. Были разговоры, что победа над Алексом Перезом, с которым Мокаев дрался на турнире 2 марта, может привести Мухаммада к титульнику. Однако этого не случилось: нужный результат пришел, но боя за пояс Мокаев не получил.

Также стоит отметить, что Мухаммад Мокаев до недавнего времени шел за вечным рекордом Джона Джонса и всерьез пытался стать самым молодым чемпионом UFC в истории. Однако ему не удалось добраться до «золота» вовремя, да и лига не стала продвигать юношу к его цели. Сейчас Мокаев занимает шестое место в рейтинге наилегчайшего веса и в свои 23 года считается одним из сильнейших бойцов дивизиона.

Новым соперником Мокаева стал Манель Капе, представляющий Анголу. Ему 30 лет, на его счету 25 профессиональных боев, шесть из которых прошли в UFC. Внутри лиги Капе побеждал четырежды — и все эти успешные выступления выстроились в его статистике стройной серией, которую пока не прервали. Манель занимает восьмое место в рейтинге и является одним из ярчайших ударников наилегчайшего веса, но не в этом заключена главная интрига его ближайшего поединка.

Мокаев и Капе давно и явно искренне ненавидят друг друга. Их конфликт продолжается с прошлого года, однако в горячие разборки он начал (систематически) перерастать не так давно. Сперва, в начале этого месяца, Капе, согласно его версии и версии его друзей, напал на Мокаева в Лас-Вегасе, неподалеку от штаб-квартиры UFC. Вот эта история:

А затем, уже буквально позавчера, за несколько дней до очного боя, соперники пересеклись в отеле и вновь подрались.