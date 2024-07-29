Четвертая защита титула Махачева на грани срыва

В начале июня на турнире UFC 302 в городе Ньюарк (штат Нью‑Джерси, США) Махачев победил американского бойца Дастина Порье удушающим приемом в пятом раунде и в третий раз защитил титул чемпиона в легком весе. Далее у него был запланирован поединок против российского бойца армянского происхождения Армана Царукяна, который должен пройти 26 октября на UFC 308 в Абу-Даби.

«Рука продолжала меня беспокоить после боя с Порье. Сделали МРТ недавно и подтвердился частичный разрыв связок. Если не смогу восстановить, возможно, придется оперировать. Бой в Абу-Даби пока под вопросом, еще не общались насчет боя. Посмотрим, как будет рука. Я очень хочу выступить до конца года, но к поединку надо подойти в форме», — сказал Махачев в интервью Youtube-каналу «Ушатайка».