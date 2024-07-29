10:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Четвертая защита титула Махачева на грани срыва

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Ближайший поединок обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянина Ислама Махачева находится под вопросом из-за возможной операции на руке.

Источник: AP 2023

В начале июня на турнире UFC 302 в городе Ньюарк (штат Нью‑Джерси, США) Махачев победил американского бойца Дастина Порье удушающим приемом в пятом раунде и в третий раз защитил титул чемпиона в легком весе. Далее у него был запланирован поединок против российского бойца армянского происхождения Армана Царукяна, который должен пройти 26 октября на UFC 308 в Абу-Даби.

«Рука продолжала меня беспокоить после боя с Порье. Сделали МРТ недавно и подтвердился частичный разрыв связок. Если не смогу восстановить, возможно, придется оперировать. Бой в Абу-Даби пока под вопросом, еще не общались насчет боя. Посмотрим, как будет рука. Я очень хочу выступить до конца года, но к поединку надо подойти в форме», — сказал Махачев в интервью Youtube-каналу «Ушатайка».

Махачев занимает первое место в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий (Р4Р). В его активе 26 побед при одном поражении.

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