Казах получил хорошие новости от UFC
Казахстанский боец Асу Алмабаев (20−2) подписал новый контракт с UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz. Новое соглашение рассчитано на три боя.
Казахстанский боец Асу Алмабаев (20−2) подписал новый контракт с UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz. Новое соглашение рассчитано на три боя.
Алмбаев (14-й номер рейтинга наилегчайшего веса) проведет свой следующий поединок 19 октября в рамках турнира UFC FIGHT NIGHT 245 против Бразильца Матеуша Николау (19−4−1), занимающего восьмое место в этом дивизионе.
Казахстанец идет на серии из 16 побед кряду. В UFC он дебютировал в августе прошлого года, добыв за это время три победы. Один из выигранных боев он завершил досрочно, задушив Оди Осборна (12−7) во втором раунде.
Таким образом, за 14 месяцев Асу проведет уже четвертый поединок в UFC.