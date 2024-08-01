Дана Уайт назвал сроки следующего боя чемпиона UFC Джона Джонса

«У Джона Джонса серьёзная травма. В наших планах, что его следующий бой состоится в ноябре», — сказал Уайт на канале TNT Sports в YouTube.

Напомним, в конце октября прошлого года Джонс получил тяжёлую травму во время спарринга на тренировке. Сообщалось, что восстановление прославленного спортсмена может занять до восьми месяцев. На счету Джона 29 поединков на профессиональном уровне, в которых он одержал 27 побед (десять нокаутом), потерпел одно поражение, а один бой с его участием был признан несостоявшимся.