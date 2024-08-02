Титул в прицеле: за кем следить на турнире UFC в Абу-Даби | Источник: Известия

Вечером 3 августа в Абу-Даби состоится турнир UFC Fight Night, в главном событии которого американец Кори Сэндхаген встретится с россиянином Умаром Нурмагомедовым. Всего в карде из 13 поединков пройдет сразу шесть боев с участием россиян. Российско-американское противостояние продолжат Азамат Мурзаканов и Алонзо Менифилд, Виктория Дудакова и Сэм Хьюз, Шамиль Газиев и Дон’Тэйл Майес, а также Денис Тюлюлин и Седрик Дюма. Также большие ожидания от боя Шарабутдина Магомедова и поляка Михала Олексейчука. Подробнее — в материале «Известий».

Даст ли шанс?

В соглавном событии вечера выступит Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет. Российский боец подерется с поляком Михалом Олексейчуком всего через полтора месяца после предыдущего выступления, когда в Саудовской Аравии он нокаутировал бразильца Антонио Троколи, который вышел на замену за три дня до турнира. В промоушене у Шары уже две победы, а в профессиональной карьере он пока не побежден в 13 поединках.

Олексейчук давно хотел встретиться с Шарой — поляк неоднократно публиковал самодельные мемы в соцсетях и всячески поддевал Магомедова. Михал выступает в UFC уже семь лет, за которые провел 14 поединков и выиграл половину из них. Последние шесть боев Олексейчука завершились досрочно, правда, выиграл он только три из них.

«Мне ребята показали, что он (Олексейчук) делал какие-то мемы в мою сторону, хайповал, — рассказал Магомедов “Известиям”. — Он хотел боя со мной и вызывал на последнем турнире, где он дрался. Говорил: “Я — страйкер, он — страйкер, и у нас будет красочный, зрелищный бой”. Просил боя со мной. Я уверен, что он из страйкера превратится в рестлера, и 3 августа вы будете это наблюдать».

Умар Нурмагомедов и Кори Сэндхаген проведут бой за возможность побиться за титул в легчайшем дивизионе. По крайней мере, так об этом поединке говорил президент UFC Дана Уайт. Троюродный брат Хабиба Нурмагомедова выступает в промоушене с 2020 года, и за это время он провел пять поединков, выиграв каждый. Предыдущий бой Нурмагомедова состоялся в марте 2024-го, когда он протестировал казахстанского дебютанта Бекзата Алмахана.

Сэндхаген дерется в UFC на два года дольше, чем Умар, но за эти шесть лет он успел провести 13 поединков и выиграл 10 из них. Проигрывал Кори только бывшим чемпионам: Алджамейну Стерлингу, Ти Джею Диллашоу и Петру Яну. Сейчас американец идет на серии из трех побед — над Суном Ядуном, Марлоном Верой и Робом Фонтом.

— Очевидно, его (Умара) план — бороться, — сказал Сэндхаген в интервью «Известиям». — Но я верю, что смогу бороться с ним на равных. Я отзащищаюсь от его проходов, побью его в стойке, и, если он совершит ошибку и даст мне шанс для контрборьбы, отдаст шею, я сам выиграю сабмишеном.

Вера в наших

Откроет же бойцовский вечер противостояние Дениса Тюлюлина и Седрика Дюма. Тюлюлин должен был выступить против этого же соперника еще 22 июня в Саудовской Аравии, но бой отменился из-за проблем со здоровьем у соперника. В UFC Денис идет на серии из трех поражений — вероятно, бой против Дюма поможет руководству определиться с будущим бойца. Его соперник проиграл предыдущий поединок нокаутом, а всего в UFC у него две победы и два поражения.

Россиянка Виктория Дудакова проведет третий бой в лиге — ее оппонентом будет американка Сэм Хьюз. Два прошлых боя Виктория выиграла, а полный профессиональный рекорд девушки составляет восемь побед при отсутствии поражений. У ее соперницы столько же побед в карьере, но при этом целых шесть неудачных боев. В UFC Хьюз выступает с переменным успехом — в последних пяти боях у нее три победы.

Шамиль Газиев в UFC выступает под флагом Бахрейна, но сам родом из Махачкалы. Газиев удачно стартовал в лиге, одержав две быстрые победы, но в третьем поединке не справился с Жаирзиньо Розенстрайком. Теперь его соперником станет Дон’Тэйл Майес, один из спарринг-партнеров Джона Джонса. В UFC американец выступает нестабильно: четыре победы и столько же поражений.

Входящий в топ-15 полутяжелого дивизиона Азамат Мурзаканов вернется после более чем годового простоя, чтобы сразиться с Алонзо Менифилдом. Мурзаканов выиграл три поединка в промоушене и сейчас занимает 14-ю строчку в рейтинге, а его соперник располагается одной позицией ниже. Менифилд — крепкий середняк с восемью победами и четырьмя поражениями в UFC, но прошлый поединок он провалил, проиграв Карлосу Ульбергу нокаутом за 12 секунд.

Аналитики уверены в победах всех наших бойцов, кроме Дениса Тюлюлина — он идет андердогом у букмекеров. Победа Умара Нурмагомедова оценивается коэффициентом 1,23 при огромном кэфе 4,40 на Сэндхагена. Примерно такой же расклад сил в бою Шары Буллета и Михала Олексейчука. Коэффициент на победу россиянина — 1,25, на победу поляка — 4,15.