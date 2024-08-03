Российские бойцы стали финалистами гран-при PFL в тяжелом весе

В ночь на субботу россияне провели на турнире в Нэшвилле свои полуфинальные поединки. Гольцов в первом раунде нокаутировал американца Тима Джонсона, Попов победил решением британца Линтона Васселла (30−27, 30−27, 30−27).

Гольцову 34 года, на его счету 35 побед и восемь поражений. 32-летний Попов выиграл 19 боев и в одном потерпел поражение.