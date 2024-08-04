Хабиб — о следующем сопернике Умара: «Хотим бой с Двалишвили, потому что он из Грузии»

Хочу победы Мераба в бою с О’Мэлли, потому что тогда будет бой белой и черной папах, очень интересный поединок. Но если Шон победит, то будет бой белой и розовой папах. Но любой из этих соперников будет хорошим испытанием для Умара. С ним никому легко не будет, но и Мераба и Шона тоже тяжело побить.