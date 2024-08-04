Хабиб — о следующем сопернике Умара: «Хотим бой с Двалишвили, потому что он из Грузии»
"Мы хотим бой с Мерабом [Двалишвили]. Потому что он из Грузии, мы соседи. Грузия и Дагестан рядом.
"Мы хотим бой с Мерабом [Двалишвили]. Потому что он из Грузии, мы соседи. Грузия и Дагестан рядом.
Хочу победы Мераба в бою с О’Мэлли, потому что тогда будет бой белой и черной папах, очень интересный поединок. Но если Шон победит, то будет бой белой и розовой папах. Но любой из этих соперников будет хорошим испытанием для Умара. С ним никому легко не будет, но и Мераба и Шона тоже тяжело побить.
Мое мнение — Умар готов драться. Бой с Кори продвинул его на пару уровней выше. Увидим. Умар продолжает учиться и расти, ему всего 28 лет", — заявил экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
Умар Нурмагомедов победил Кори Сэндхагена единогласным решением судей в главном бою UFC on ABC 7 в Абу-Даби.
Напомним, что в ночь на 15 сентября Шон О’Мэлли и Мераб Двалишвили подерутся за пояс UFC в легчайшем весе.
Умар мощно победил на глазах Хабиба и ждет титульника в UFC против «жертв тиктока».
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