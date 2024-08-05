13:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Главу UFC взбесил рейтинг лучших бойцов лиги, где первым идет Махачев

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт жестко высказался о рейтинге лучших бойцов лиги вне зависимости от весовых категорий (Р4Р), сообщает MMA Junkie.

Источник: AP 2023

В настоящий момент в первую тройку списка входят:

Ислам Махачев (Россия, чемпион легкого веса);Алекс Перейра (Бразилия, чемпион полутяжелого дивизиона);Джон Джонс (США, чемпион тяжелого веса).

«Бред и позор, это самый тупой рейтинг в истории. Он просто кричит, что его составители ни черта не понимают в ММА. Джонс все еще действующий боец. Он победил Сирила Гана (в марте 2023 года) и затем получил травму. Именно Джонс должен быть первым, конец. Ислам и Перейра могут идти вторыми или третьими, никаких проблем. Однако если в вашем рейтинге кто-то занимает первое место, а не Джонс — вы вообще ничего не понимаете в боях», — заявил Уайт.

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