Главу UFC взбесил рейтинг лучших бойцов лиги, где первым идет Махачев

«Бред и позор, это самый тупой рейтинг в истории. Он просто кричит, что его составители ни черта не понимают в ММА. Джонс все еще действующий боец. Он победил Сирила Гана (в марте 2023 года) и затем получил травму. Именно Джонс должен быть первым, конец. Ислам и Перейра могут идти вторыми или третьими, никаких проблем. Однако если в вашем рейтинге кто-то занимает первое место, а не Джонс — вы вообще ничего не понимаете в боях», — заявил Уайт.