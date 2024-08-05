Хабиб — о Фергюсоне: «Один из лучших, кто когда-либо дрался в UFC. Ему всего 40 лет — жизнь только началась»
"Тони 40 лет. Хочу пожелать ему всего самого лучшего. Он один из лучших, кто когда-либо дрался в UFC.
"Тони 40 лет. Хочу пожелать ему всего самого лучшего. Он один из лучших, кто когда-либо дрался в UFC.
Ему всего 40 лет, у него только началась жизнь. Сейчас у него всего лишь закончилась карьера в ММА, а далее будет только лучше", — заявил экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
Напомним, Майкл Кьеза (17−7) победил Тони Фергюсона (25−11) удушающим приемом в первом раунде на турнире UFC on ABC 7. Это восьмое подряд поражение Фергюсона в UFC.
Хабиб — о несостоявшемся бое против Фергюсона: «Иногда мы строим планы, но у Всевышнего свои».
«Давайте, ублюдки. Я вас пятерых вынесу». Фергюсон проехался по Хабибу и в 40 не собирается уходить из UFC.