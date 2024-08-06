12:42 (мск), источник: Sports.Ru

Трамп назвал Хабиба величайшим бойцом в истории: «Он выиграл 29 боев подряд, ни разу не проиграл и раунда»

"Лучший боец в истории? Думаю, это Хабиб. Насколько он хорош? Нурмагомедов остановился на рекорде 29−0, но остановился после смерти отца.

Он ни разу не проиграл и раунда. У меня с ним недавно состоялся потрясающий разговор, но мы не говорили о боях", − сказал кандидат в президенты США Дональд Трамп.

Трамп в случае избрания президентом США намерен принять меры против мужчин в женских соревнованиях (Fox News).

Дональд Трамп об Олимпиаде-2024: «Церемония открытия была позором».

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