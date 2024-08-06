Трамп назвал Хабиба величайшим бойцом в истории: «Он выиграл 29 боев подряд, ни разу не проиграл и раунда»
"Лучший боец в истории? Думаю, это Хабиб. Насколько он хорош? Нурмагомедов остановился на рекорде 29−0, но остановился после смерти отца.
"Лучший боец в истории? Думаю, это Хабиб. Насколько он хорош? Нурмагомедов остановился на рекорде 29−0, но остановился после смерти отца.
Он ни разу не проиграл и раунда. У меня с ним недавно состоялся потрясающий разговор, но мы не говорили о боях", − сказал кандидат в президенты США Дональд Трамп.
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