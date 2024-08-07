Конор — о словах Трампа: Хабиб его любимый боец? Ух ты. Похоже я реально ошибался в Трампе

«Решение [сказать об этом] завершило его [президентскую] кампанию. Хабиб его любимый боец? Ух ты, ужасно. Похоже я реально ошибался в Трампе. Он не миллиардер, у него на счету максимум пару миллионов. Мне казалось, что Трамп думает лишь о США. Не могу представить, что такое мог бы сказать мой президент. Однако Дональд выбрал ушедшего из спорта бойца из Дагестана, у которого на счету всего три главных события в UFC. Это просто шокирует, поскольку тебя поддерживают многие американские бойцы. Президентская гонка стала более напряжённой», — написал Конор на своей странице в социальных сетях.