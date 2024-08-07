17:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Конор — о словах Трампа: Хабиб его любимый боец? Ух ты. Похоже я реально ошибался в Трампе

36-летний популярный боец ММА ирландец Конор Макгрегор подверг жёсткой критике слова бывшего президента США Дональда Трампа.

Источник: AP 2023

Ранее американский политик признался, что его любимым бойцом ММА является член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов.

«Решение [сказать об этом] завершило его [президентскую] кампанию. Хабиб его любимый боец? Ух ты, ужасно. Похоже я реально ошибался в Трампе. Он не миллиардер, у него на счету максимум пару миллионов. Мне казалось, что Трамп думает лишь о США. Не могу представить, что такое мог бы сказать мой президент. Однако Дональд выбрал ушедшего из спорта бойца из Дагестана, у которого на счету всего три главных события в UFC. Это просто шокирует, поскольку тебя поддерживают многие американские бойцы. Президентская гонка стала более напряжённой», — написал Конор на своей странице в социальных сетях.

Вскоре Макгрегор удалил данный пост.

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