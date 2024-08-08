Кормье − об Умаре и Усмане Нурмагомедовых: «Возможно, это лучшие парни в команде Хабиба»
"Усман, возможно, лучших в этой команде. Этот парень потрясающе умеет драться. Умар − это следующий уровень эволюции после Хабиба и Ислама.
"Усман, возможно, лучших в этой команде. Этот парень потрясающе умеет драться. Умар − это следующий уровень эволюции после Хабиба и Ислама.
Он отлично бьет, борется, сильный грэпплинг. Эти русские парни просто переходят с уровня на уровень", − сказал бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье.
Кормье − о борьбе на Олимпиаде-2024: «У США величайшая команда в нашей истории, но жаль, что русских тут нет».
Кормье — о Белале в поединке с Эдвардсом: «Он был похож на Хабиба».