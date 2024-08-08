Кормье − об Умаре и Усмане Нурмагомедовых: «Возможно, это лучшие парни в команде Хабиба»

Он отлично бьет, борется, сильный грэпплинг. Эти русские парни просто переходят с уровня на уровень", − сказал бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье.

Кормье − о борьбе на Олимпиаде-2024: «У США величайшая команда в нашей истории, но жаль, что русских тут нет».