11:12 (мск), источник: Sports.Ru

Кормье − об Умаре и Усмане Нурмагомедовых: «Возможно, это лучшие парни в команде Хабиба»

"Усман, возможно, лучших в этой команде. Этот парень потрясающе умеет драться. Умар − это следующий уровень эволюции после Хабиба и Ислама.

Он отлично бьет, борется, сильный грэпплинг. Эти русские парни просто переходят с уровня на уровень", − сказал бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье.

Кормье − о борьбе на Олимпиаде-2024: «У США величайшая команда в нашей истории, но жаль, что русских тут нет».

Кормье — о Белале в поединке с Эдвардсом: «Он был похож на Хабиба».

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