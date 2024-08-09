Чемпион ONE из США угрожает Мухаммаду Мокаеву: «Я — киллер дагестанцев»

«Я — киллер дагестанцев, в конце концов! Я не думаю, что у Мокаева чемпионская ментальность. Он постоянно приносил проблемы UFC. Я думаю, у него завышенное мнение о себе. Так что если он решит перейти в ONE Championship, я быстро покажу ему, кто в доме хозяин», — заявил Брукс в интервью Sportskeeda.