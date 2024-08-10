На бойца ММА Исмаилова завели дело из-за высказываний в соцсетях. Ему грозит 15 суток ареста | Источник: Спорт-Экспресс

Бойцу смешанных единоборств Магомеду Исмаилову грозит административное наказание за высказывания в социальных сетях. По информации Mash, причиной стала его критика в адрес полицейских, которые проводили рейды в мечетях, — Исмаилов назвал их «бандитами в масках». За это на бойца было возбуждено дело по статье 20.3.1 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за возбуждение ненависти либо вражды, а также за унижение человеческого достоинства.

Если суд признает спортсмена виновным, Исмаилов может быть оштрафован на сумму до 20 тысяч рублей, приговорен к исправительным работам или, в худшем случае, подвергнут аресту на срок до 15 суток. Таганский суд Москвы уже зарегистрировал материалы административного дела по факту возбуждения ненависти либо вражды, унижения человеческого достоинства в отношении Магомеда Исмаилова. Соответствующая информация появилась на сайте суда.

«Привлекаемое лицо: Исмаилов М. Г. Судебное заседание назначено на 13 августа в 14.00», — сказано на сайте суда. Спортсмену грозит штраф или 15 суток административного ареста по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, унижение достоинства человека либо группы лиц).