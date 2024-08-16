Менеджер Хабиба о проблемах с налогами: «Стандартная ситуация, которая может случиться с каждым. Историю раздули»

"Действительно, в отношении Хабиба проводилась проверка. Все это время мы вели конструктивную работу с органами ФНС, предоставляли всю необходимую документацию в установленном порядке, с жалобой в вышестоящий налоговый орган, который все проверил и принял наши доводы.