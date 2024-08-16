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В ФНС рассказали, что Хабиб закрыл долг в размере 79,3 млн рублей

Ранее сообщалось, что сумма задолженности бывшего чемпиона UFC в легком весе составляла 302 млн рублей. Долг стал поводом для блокировки счетов Нурмагомедова — позже ФНС закрыла несколько фирм экс-бойца, указав в качестве причины недостоверную информацию в документах.

Источник: Sports.Ru

"Спортсмен оплатил крупную налоговую задолженность. Судебные приставы побудили бывшего чемпиона смешанных единоборств погасить долг в размере 79,3 млн рублей.

В специализированном отделении судебных приставов по республике Дагестан главного межрегионального управления ФССП России возбудили исполнительное производство о взыскании задолженности.

Был принят предусмотренный законодательством комплекс принудительных мер, направленный на исполнение требований постановления налоговой инспекции. В результате спортсмен оплатил всю сумму задолженности", — заявили в пресс‑службе Федеральной налоговой службы.

Менеджер Хабиба о проблемах с налогами: «Стандартная ситуация, которая может случиться с каждым. Историю раздули».