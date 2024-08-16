В ФНС рассказали, что Хабиб закрыл долг в размере 79,3 млн рублей

Ранее сообщалось, что сумма задолженности бывшего чемпиона UFC в легком весе составляла 302 млн рублей. Долг стал поводом для блокировки счетов Нурмагомедова — позже ФНС закрыла несколько фирм экс-бойца, указав в качестве причины недостоверную информацию в документах.