В ФНС рассказали, что Хабиб закрыл долг в размере 79,3 млн рублей

"Спортсмен оплатил крупную налоговую задолженность. Судебные приставы побудили бывшего чемпиона смешанных единоборств погасить долг в размере 79,3 млн рублей.
В специализированном отделении судебных приставов по республике Дагестан главного межрегионального управления ФССП России возбудили исполнительное производство о взыскании задолженности.
Был принят предусмотренный законодательством комплекс принудительных мер, направленный на исполнение требований постановления налоговой инспекции. В результате спортсмен оплатил всю сумму задолженности", — заявили в пресс‑службе Федеральной налоговой службы.
Менеджер Хабиба о проблемах с налогами: «Стандартная ситуация, которая может случиться с каждым. Историю раздули».