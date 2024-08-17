Рэпер Дрейк поставил деньги на одного из участников титульного боя на турнире UFC 305

Исраэлю Адесанье 34 года. Новозеландец дебютировал в UFC в 2018 году и уже в октябре 2019-го завоевал чемпионский титул в среднем весе, нокаутировав австралийца Роберта Уиттакера. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 13 побед и три поражения.