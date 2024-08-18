Крутейший камбек! Чемпион UFC чуть не умер от усталости, но задушил легенду

В австралийском Перте прошел 305-й номерной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), в главном событии которого чемпион среднего веса Дрикус дю Плесси заставил сдаться именитого Исраэля Адесанью и впервые защитил свой титул.
РИА Новости Спорт делится эмоциями от классного мейн-ивента на RAC Arena.
Кто из них больше африканец?
Исраэль Адесанья — некогда главная восходящая звезда главного ММА-промоушена мира. Непобежденный средневес с ярким стилем и не менее ярким образом… Однако череда скучных боев и поражения — от Яна Блаховича в бою за второй пояс, досрочный проигрыш Алексу Перейре (затем взял реванш), сенсационный провал во встрече с Шоном Стриклендом — подкосили Иззи. Он решил взять паузу и разобраться в себе.
Спровоцировать новозеландца нигерийского происхождения смог Дрикус дю Плесси из ЮАР, который еще до победы над Стриклендом в «титульнике» поддел и Адесанью, и Камару Усмана с Фрэнсисом Нганну, объявив себя первым настоящим чемпионом из Африки. Чем не мотивация для Исраэля не только вернуть пояс, но и наказать дерзкого спортсмена за длинный язык?
«С радостью протащу его труп через всю Южную Африку». (MMAmania).
Король Черного континента
В клетке Адесанья выглядел крупным. Куда крупнее Дю Плесси, который пользовался этим, значительно активнее двигаясь по октагону. Да, южноафриканец был хорош на ногах, но не забывал работать и комбинациями, которые, впрочем, далеко не все достигали цели. Однако до борьбы, на которую должен был сделать ставку чемпион, дело дошло только во втором раунде — никакой опасности Иззи это не несло, все ограничивалось контролем в клинче и на земле.
И чемпион устал от темпа, который сам же навязал. Третий раунд бойцы провели в стойке, казалось, бензобак представителя ЮАР на исходе. Но Дрикус не пятился, не проседал после бомбардировок Исраэля с дальней дистанции в корпус — он продолжал идти вперед и настойчиво искал возможности для тейкдауна. А вот кардио претендента как будто оставалось в норме: Адесанья контролировал ход противостояния и просто был обязан забирать победу. Если не досрочно, так по очкам… Но ошибся и все потерял: пропустив «двоечку» в голову, в четвертом раунде Исраэль позволил себя перевести и накинуть на шею удушающий.
Так великий чемпион впервые в карьере сдался, позволив Дрикусу улучшить свой показатель в UFC до 8−0 и впервые защитить пояс.
«Адесанья доставил мне проблем, он один из величайших ударников в истории. Как я уже говорил, я был готов умереть за этот пояс. Для меня было честью разделить октагон с легендой — выразил ему уважение. Жаль, что у нас была перепалка до боя», — признался чемпион после поединка.
Дальше у чемпиона реванш со Стриклендом. Как заявил глава лиги Дэйна Уайт, именно говорливый американец стоит первым в очереди за титульным шансом. Однако в золотую гонку может вмешаться Хамзат Чимаев, который постарается одолеть осенью экс-чемпиона Роберта Уиттакера.
Другие бои на UFC 305
- Новозеландец Кай Кара-Франс нанес первое досрочное поражение в карьере австралийцу Стиву Эрцегу: бывший претендент на титул наилегчайшего веса уступил техническим нокаутом в дебюте боя.
- Матеуша Гамрота считали угрозой Исламу Махачеву, а он взял и проиграл новозеландцу Дэну Хукеру раздельным решением. Борьба поляку не помогла. В первом раунде он пережил нокдаун и так и не смог раскусить оппонента — трехматчевый винстрик пущен под откос.
- В бою тяжеловесов-нокаутеров мы не увидели финиш. Суринамец Жаирзиньо Розенстрайк победил Тая Туйвасу раздельным решением судей (один из арбитров непостижимым образом увидел триумф Бам-Бама) и нанес австралийцу пятое поражение подряд.
- Бразилец Карлос Пратес вырубил китайца Ли Джинглианга во втором раунде. У него теперь три победы нокаутом в трех боях под эгидой UFC.
БОНУСЫ
Бой вечера: Гамрот против Хукера.
Выступление вечера: Кара-Франс и Пратес.
Иван Орехов