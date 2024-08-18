Крутейший камбек! Чемпион UFC чуть не умер от усталости, но задушил легенду

И чемпион устал от темпа, который сам же навязал. Третий раунд бойцы провели в стойке, казалось, бензобак представителя ЮАР на исходе. Но Дрикус не пятился, не проседал после бомбардировок Исраэля с дальней дистанции в корпус — он продолжал идти вперед и настойчиво искал возможности для тейкдауна. А вот кардио претендента как будто оставалось в норме: Адесанья контролировал ход противостояния и просто был обязан забирать победу. Если не досрочно, так по очкам… Но ошибся и все потерял: пропустив «двоечку» в голову, в четвертом раунде Исраэль позволил себя перевести и накинуть на шею удушающий.