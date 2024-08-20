Взлет в рейтинге UFC и битвы за пояса: 5 громких боев казахстанцев в ММА на ближайшие 60 дней

И этим «кем-то» стал опытный 38-летний Свирид, бывший чемпион АСА и ONE Championship. Сейчас казахстанец идет на серии из трех поражений в первом раунде. При всем уважении к Игорю, в его победу верится ничтожно мало. Но так как у Свирида есть опыт и большое имя, и это титульный бой, то он точно заслуживает, чтобы войти в наш топ.