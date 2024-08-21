Дональд Трамп оценил последний поединок Махачева в UFC: «Порье не проиграл»

— Этот парень — настоящий воин. Он не проиграл свой последний бой с Махачевым. Он умеет делать так, что его противник страдает. Он профессионал. По ходу поединка Дастин становился все сильнее и сильнее. На него оказывалось сильное давление. Порье мог проиграть удушением раза четыре, но каждый раз избегал этого. Он потрясающий боец, — произнес Трамп в подкасте Тео Вона.