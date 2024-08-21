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Дональд Трамп оценил последний поединок Махачева в UFC: «Порье не проиграл»

Бывший президент США Дональд Трамп высказал мнение насчет поединка между Дастином Порье и Исламом Махачевым.

Источник: Getty Images

Американский боец уступил россиянину удушающим приемом в пятом раунде на турнире UFC 303.

— Порье проиграл свой последний бой. Но было ощущение, что он одержал моральную победу.

— Этот парень — настоящий воин. Он не проиграл свой последний бой с Махачевым. Он умеет делать так, что его противник страдает. Он профессионал. По ходу поединка Дастин становился все сильнее и сильнее. На него оказывалось сильное давление. Порье мог проиграть удушением раза четыре, но каждый раз избегал этого. Он потрясающий боец, — произнес Трамп в подкасте Тео Вона.