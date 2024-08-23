Белорус из поп-ММА намерен стать чемпионом Bare Knuckle FC: «Поеду в США за поясом»

«Полгода назад они вышли на связь, предлагали податься у них на турнире в Таиланде. Гонорар был небольшой, мне это не понравилось — нет смысла драться за меньшую сумму, чем в России. Но я подумал про себя: “А почему нет?” Я уверен, что у меня есть возможность стать чемпионом BKFC. В Америке я тогда буду на другом уровне, тогда дорога в UFC будет открыта.
Все упирается в визу. Я общался с бойцами UFC — они тоже самое сказали. Представляешь, если я оформлю визу, завоюю публику в США, возьму чемпионский пояс. Благодаря кулачке моя жизнь колоссально поменялась. Я готов хоть завтра побиться с топом. Я поеду в США за чемпионским поясом BKFC. Уже нет смысла давать заднюю", — сказал Ковалев в беседе с корреспондентом Sport24 Николаем Алексеевым.