Белорус из поп-ММА намерен стать чемпионом Bare Knuckle FC: «Поеду в США за поясом»

«Полгода назад они вышли на связь, предлагали податься у них на турнире в Таиланде. Гонорар был небольшой, мне это не понравилось — нет смысла драться за меньшую сумму, чем в России. Но я подумал про себя: “А почему нет?” Я уверен, что у меня есть возможность стать чемпионом BKFC. В Америке я тогда буду на другом уровне, тогда дорога в UFC будет открыта.