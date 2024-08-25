Пережил грязные приемчики от соперника и победил. Борщев закатил яркий поединок в UFC

Во втором раунде Вячеслав начал очень неплохо. Он поймал соперника на ошибке и набросил сразу несколько классных ударов. А затем стал осторожно работать с дистанции. Россиянин при этом пропускал опасные атаки от оппонента. И в одном из моментов стало заметно, что у него разбит нос. Слава Клаус стал действовать внимательнее и дисциплинированнее. Он прекрасно понимал, что владеет инициативой и ведёт поединок. Поэтому на судейских карточках вряд ли шёл аутсайдером для рефери. А под занавес пятиминутки Вячеслав начал «играться» и выкидывать разные интересные удары. Вот только пропустил очередную атаку и получил неприятнейшую сечку.