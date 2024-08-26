«Я словно вышел из тюрьмы». Хабиб Нурмагомедов высказался об уходе из ММА

Хабиб провел последний бой в ММА в октябре 2020 года и ушел из спорта в ранге непобежденного чемпиона UFC в легком весе.
— Когда у тебя было больше дел — во время спортивной карьеры или после отставки?
— После отставки я ем пиццу каждый день (улыбается). Я наслаждаюсь отставкой, потому что могу заниматься многими вещами. Когда ты профессиональный спортсмен, ты должен тренироваться дважды в день. А в перерывах восстанавливаться. У тебя вообще нет других дел — только карьера, только соперники. И с каждым боем твои соперники становятся все сильнее. Потому что когда ты чемпион, ты получаешь в противники претендентов. Жизнь спортсмена очень тяжела — ты должен следить за питанием, за сном, за восстановлением, за тренировками. Чтобы быть лучшим, надо все делать идеально. А когда я закончил карьеру, я как будто вышел из тюрьмы. Я наслаждаюсь этим. Это очень хорошая жизнь.
— И кушаешь пиццу и бургеры?
— Честно говоря, не так уж часто. Но раньше я вообще не мог этого делать. А сейчас я делаю то, что захочу. Но я считаю, что заслужил это. Потому что всю мою жизнь я был в спортзале. С тех пор, когда я начал ходить, я помню себя на матах, — заявил Хабиб в интервью Inspire Me Podcast.