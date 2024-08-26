81-летний тренер готовит Хамзата Чимаева к бою против Роберта Уиттакера

«К моему тренировочному лагерю присоединился, не побоюсь этих слов, легендарный тренер, заслуженный тренер СССР и России Салим Сельбиевич Нуцалханов. Зная каких известных и легендарных спортсменов и борцов тренировал Салим Сельбиевич, его присутствие в команде придает дополнительные силы, мотивацию и, конечно же, дополнительное внесение новых фишек в борцовское направление. По воле Всевышнего уверенно идем к прежней цели, создавая причины», — написал Чимаев в соцсетях, опубликовав совместное фото с Нуцалхановым.