81-летний тренер готовит Хамзата Чимаева к бою против Роберта Уиттакера

81-летний Нуцалханов является заслуженным тренером СССР, главным тренером сборной Чечни по борьбе.
«К моему тренировочному лагерю присоединился, не побоюсь этих слов, легендарный тренер, заслуженный тренер СССР и России Салим Сельбиевич Нуцалханов. Зная каких известных и легендарных спортсменов и борцов тренировал Салим Сельбиевич, его присутствие в команде придает дополнительные силы, мотивацию и, конечно же, дополнительное внесение новых фишек в борцовское направление. По воле Всевышнего уверенно идем к прежней цели, создавая причины», — написал Чимаев в соцсетях, опубликовав совместное фото с Нуцалхановым.
Хамзат Чимаев и Роберт Уиттакер проведут бой в среднем весе на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) 26 октября.