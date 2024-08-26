Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Гребля
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

81-летний тренер готовит Хамзата Чимаева к бою против Роберта Уиттакера

Непобежденный российский боец UFC Хамзат Чимаев сообщил, что готовится под руководством известного тренера Салима Нуцалханова к предстоящему поединку против австралийца Роберта Уиттакера.

Источник: Getty Images

81-летний Нуцалханов является заслуженным тренером СССР, главным тренером сборной Чечни по борьбе.

«К моему тренировочному лагерю присоединился, не побоюсь этих слов, легендарный тренер, заслуженный тренер СССР и России Салим Сельбиевич Нуцалханов. Зная каких известных и легендарных спортсменов и борцов тренировал Салим Сельбиевич, его присутствие в команде придает дополнительные силы, мотивацию и, конечно же, дополнительное внесение новых фишек в борцовское направление. По воле Всевышнего уверенно идем к прежней цели, создавая причины», — написал Чимаев в соцсетях, опубликовав совместное фото с Нуцалхановым.

Хамзат Чимаев и Роберт Уиттакер проведут бой в среднем весе на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) 26 октября.