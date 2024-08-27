Хабиб − о несостоявшемся бое с Фергюсоном: «Мне немного грустно из-за этого»

Как бы он меня остановил? Единственное, что у него есть − это лаки-панч. Это касается всех: Конора, Порье и Гейджи. Про них говорили, что они могут остановить меня, если повезет", − сказал бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
Напомним, что поединок Нурмагомедова и Фергюсона срывался четыре раза. В последний раз его пытались организовать весной-2020, но его отменили из-за начала пандемии коронавируса.
Алджамейн Стерлинг: «Было бы интересно посмотреть бой праймовых Хабиба и Фергюсона. Но да, думаю, что стиль Хабиба слишком сложный для Тони».
Хабиб Нурмагомедов: «Оказавшись в клетке с Конором, я пытался задеть Уайта. Кричал: “Сегодня ты его не защитишь!” Но Дана не слышал».