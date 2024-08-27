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Хабиб: после завершения карьеры я словно вышел из тюрьмы

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, как переносил карьеру профессионального бойца.

Источник: Getty Images

«Я наслаждаюсь завершением карьеры, потому что многое могу себе позволить. Жизнь спортсмена очень сложна, ты должен следить за своим питанием, сном, восстановлением и тренировками. Чтобы быть лучшим, ты должен всё делать идеально. И когда я завершил карьеру, я словно вышел из тюрьмы. Я наслаждаюсь этим. Жизнь хороша», — сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу Inspire Me Podcast.

Напомним, Нурмагомедов завершил карьеру в 2020 году. В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 254, россиянин досрочно победил американца Джастина Гэтжи.