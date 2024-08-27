Элитные ударники из России подерутся в UFC. Шара Буллет встретится с бывшим спарринг-партнером

26 октября в Абу-Даби состоится главное событие года для всех поклонников ММА в нашей стране. Речь о турнире UFC 308, на котором выступит сразу несколько крупных русскоязычных звезд. Кард мероприятия продолжает пополняться, и буквально накануне к нему, кажется, добавился еще один очень любопытный бой. Шарабутдин Магомедов (он же Шара Буллет), вполне вероятно, свой следующий поединок проведет с соотечественником Арменом Петросяном.
Спортивные новостные ресурсы сообщают, что Магомедов и Петросян должны подраться в основном карде турнира UFC 308. Для Шарабутдина этот бой станет уже четвертым в лиге, а в трех предыдущих он победил. В дебюте (в октябре 2023-го, на прошлом номерном турнире организации в Абу-Даби) Шара Буллет одолел решением Бруно Силву. Затем, в июне этого года, дагестанец нокаутировал Антонио Троколи. А совсем недавно, 3 августа, российский средневес не оставил шансов поялку Михалу Олексейчуку.
Армен Петросян пробился в UFC в 2021 году благодаря победе на «Претендентской Серии Дэйны Уайта». С тех пор ему удалось провести пять боев в лиге, три из которых россиянин выиграл. До февраля 2024 года Петросян шел на серии из двух побед, однако зимой он досрочно проиграл Родолфо Виейре, прервав позитивную череду.
Пока поединок Магомедова и Петросяна не объявили официально, но если он случится — это событие точно станет одним из наиболее интересных на турнире UFC 308. И дело не только в том, что сильнейшая мировая лига сводит в октагоне двух наших с вами соотечественников — это уже не новая ситуация. Важно знать, что Шара Буллет и Армен Петросян давно знакомы, неоднократно тренировались вместе и прекрасно знают, чего им стоит ожидать друг от друга. Вот как вспоминал в недавнем интервью для Sport24 совместные спарринги с Шарой Петросян.
«Ну конечно нет. Она хорошая, но после работы с ним я не выходил и не говорил “вау!”. Нет, конечно. Ну да, молодец, хорошо работает. Есть у него свои какие-то моменты, а у меня свои. Я также постоянно спаррингуюсь с Артемом Левиным, он мой секундант. И мы все знаем, что Левин — это легендарный кикбоксер, таец. Да и со многими стоечниками серьезного уровня работал, так что этим меня не удивить. Шара хорош, но не настолько, чтобы ходить и восхищаться…».
Скорее всего, победитель вероятного поединка Магомедов — Петросян застолбит за собой место в топ-15 среднего веса. Для любого из этого противостояния базовых ударников успех в предстоящем бою может стать определяющим. Так что почти наверняка мы не увидим дружеского спарринга.