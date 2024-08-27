Элитные ударники из России подерутся в UFC. Шара Буллет встретится с бывшим спарринг-партнером

«Ну конечно нет. Она хорошая, но после работы с ним я не выходил и не говорил “вау!”. Нет, конечно. Ну да, молодец, хорошо работает. Есть у него свои какие-то моменты, а у меня свои. Я также постоянно спаррингуюсь с Артемом Левиным, он мой секундант. И мы все знаем, что Левин — это легендарный кикбоксер, таец. Да и со многими стоечниками серьезного уровня работал, так что этим меня не удивить. Шара хорош, но не настолько, чтобы ходить и восхищаться…».