Фергюсон ответил Хабибу: «Лаки-панч? Какой же ты ссыкун и трус, Хабибер 29−1, только чемпионское дерьмо»

«Лаки-панч? Я собирался оставить тебя в покое, но не удержался. Какой же ты гребанный ссыкун и трус. Продолжай бегать от меня, Хабибер, 29−1. Только чемпионское дерьмо, вторник тирамису объявляется открытым до дальнейшего уведомления», − написал в соцсетях боец UFC Тони Фергюсон.