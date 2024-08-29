Фергюсон ответил Хабибу: «Лаки-панч? Какой же ты ссыкун и трус, Хабибер 29−1, только чемпионское дерьмо»

Хабиб − о несостоявшемся бое с Фергюсоном: «Мне немного грустно из-за этого».
Хабиб рассказал, как отец убедил его не завершать карьеру до чемпионства в UFC: «Он мне сказал, что нельзя сдаваться».
«Лаки-панч? Я собирался оставить тебя в покое, но не удержался. Какой же ты гребанный ссыкун и трус. Продолжай бегать от меня, Хабибер, 29−1. Только чемпионское дерьмо, вторник тирамису объявляется открытым до дальнейшего уведомления», − написал в соцсетях боец UFC Тони Фергюсон.
Хабиб − о несостоявшемся бое с Фергюсоном: «Мне немного грустно из-за этого».
Хабиб рассказал, как отец убедил его не завершать карьеру до чемпионства в UFC: «Он мне сказал, что нельзя сдаваться».