Петр Ян готов драться. Только топов ему больше не дадут

Один из оптимальных вариантов — Кори Сэндхаген. Но возникает вопрос относительно того, насколько американца можно считать топовой оппозицией на данный момент. Кроме того, не совсем понятно, что такой поединок может дать для развития карьеры российского бойца. Дело в том, что парни уже встречались два года назад в октагоне. И тогда Пётр победил единогласным судейским решением. У Кори три победы и три поражения за шесть последних поединков в UFC. И складывается ощущение, что Сэндхаген уже откровенно топчется на месте.