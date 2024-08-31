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Азербайджанский боец, оскорбивший сопнерника, имеет долг в России

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Долг азербайджанского бойца Джавида Рзаева, который назвал русского соперника «русской свиньей», составил более 111 тысяч рублей, подсчитало РИА Новости на основе данных базы судебных приставов и иных документов.

Источник: Соцсети

На прошедшем 22 мая в Москве турнире промоушена Hardcore FC Рзаев победил россиянина Сергея Приходько. После этого из октагона он вступил в перепалку с другим бойцом поп-ММА Артуром Кулинским, назвав его «русской свиньей», и попытался устроить драку.

Позже Рзаев принес извинения Кулинскому, а также отметил, что не хотел обидеть русский народ. Затем Федерация бокса России пожизненно отстранила Рзаева от соревнований под эгидой организации.

Согласно имеющимся данным, в отношении Рзаева судебным участком номер 8 города Энгельса были вынесены судебные приказы в период с апреля 2022 года по август 2024 года за задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки) и иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц в сумме 111 тысяч 713 рублей 59 копеек.

Рзаеву 29 лет. На его счету четыре победы и два поражения в поп-ММА.