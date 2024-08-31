Азербайджанский боец, оскорбивший сопнерника, имеет долг в России

На прошедшем 22 мая в Москве турнире промоушена Hardcore FC Рзаев победил россиянина Сергея Приходько. После этого из октагона он вступил в перепалку с другим бойцом поп-ММА Артуром Кулинским, назвав его «русской свиньей», и попытался устроить драку.
Позже Рзаев принес извинения Кулинскому, а также отметил, что не хотел обидеть русский народ. Затем Федерация бокса России пожизненно отстранила Рзаева от соревнований под эгидой организации.
Согласно имеющимся данным, в отношении Рзаева судебным участком номер 8 города Энгельса были вынесены судебные приказы в период с апреля 2022 года по август 2024 года за задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки) и иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц в сумме 111 тысяч 713 рублей 59 копеек.
Рзаеву 29 лет. На его счету четыре победы и два поражения в поп-ММА.