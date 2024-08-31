Джон Джонс: я надрывался, чтобы доказать свою невиновность, а теперь пикограммы легальны

На это Джонс ответил: «Да, я надрывался, чтобы доказать свою невиновность. Теперь пикограммы легальны в нашем виде спорта. Честно говоря, всё это не будет иметь значения через несколько лет, когда я буду оплачивать обучение своих детей. Вы, ребята, всё еще смеетесь над тем, что произошло в офисе, а я уже катаюсь снаружи на гольф-каре».