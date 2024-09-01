Джейк Пол — о первом сопернике в MMA: «Хотел бы Нейта Диаза, Вудли или Масвидаля. Нужен тот, кого я могу победить. С Хабибом драться не буду»

Дело в том, что они должны уметь привлекать аудиторию. Это должен быть мой первый бой в MMA.
Думаю, что мог бы победить Нейта Диаза в своем первом ММА-поединке. Это было бы тяжело, в борьбе шансы 50 на 50. Но я не хотел бы ввязываться в историю, где у меня нет шансов. Вроде Хабиба Нурмагомедова.
Диаз, Хорхе Масвидаль, кто еще… Тайрон Вудли тоже интересен", — заявил блогер Джейк Пол.
Нейт Диаз отомстил Масвидалю в боксе: принес Конору $1,6 млн и хочет вернуться в UFC.
Пол — Диазу: «Иди к черту, Нейт! Ты отказался от боя в PFL за $15 млн».