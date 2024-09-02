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Шавкат Рахмонов сделал заявление о титульном поединке Конора Макгрегора

Непобежденный казахстанец из UFC Шавкат Рахмонов (18−0), выступающий в полусреднем весе (до 77 кг), поделился мнением о том, получит ли знаменитый ирландский боец Конор Макгрегор (22−6) титульный бой, если одержит победу в следующем поединке, сообщают Vesti.kz.

Источник: Vesti.kz/Turar Kazangapov

«Честно говоря, я не думал о том, что Конор выйдет на бой или в принципе будет готов к выступлению. Не задумывался об этом. Он тренируется уже долгое время, но пока ему не удается вернуться в октагон. Не считаю, что, победив в одном бою за три тогда, ему дадут титульный шанс. Знаю, что Конор большая звезда, и я просто не представляю, как это произойдет. UFC — лучшая и самая справедливая организация, поэтому верю, что они все сделают правильно», — приводит слова Шавката портал Bloody Elbow.

Рахмонов последний раз дрался в декабре прошлого года, когда во втором раунде финишировал американца Стивена Томпсона (17−7−1). Казахстанец занимает третье место в рейтинге полусреднего веса UFC.

Последний раз 35-летний Макгрегор дрался в июле 2021 года в Лас-Вегасе, когда в поединке с Дастином Порье сломал ногу в первом раунде. В итоге победу отдали американцу техническим нокаутом.