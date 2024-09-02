Шавкат Рахмонов сделал заявление о титульном поединке Конора Макгрегора

«Честно говоря, я не думал о том, что Конор выйдет на бой или в принципе будет готов к выступлению. Не задумывался об этом. Он тренируется уже долгое время, но пока ему не удается вернуться в октагон. Не считаю, что, победив в одном бою за три тогда, ему дадут титульный шанс. Знаю, что Конор большая звезда, и я просто не представляю, как это произойдет. UFC — лучшая и самая справедливая организация, поэтому верю, что они все сделают правильно», — приводит слова Шавката портал Bloody Elbow.