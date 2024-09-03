Джо Роган назвал Махачева «самым всесторонне развитым бойцом»

«Если бы вы хотели определить самого всесторонне развитого бойца, то можно было бы упомянуть, например, Макса Холлоуэя или Илию Топурию. Однако, на первое место я бы поставил Ислама Махачева. Он обладает впечатляющей техникой и может отправить соперника в нокаут ударом ногой, как и Джон Джонс. Проблема с Джоном, к сожалению, в травме плеча и неопределенности с переходом в тяжелый вес», — сказал Роган на The Joe Rogan Experience.