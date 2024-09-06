Конор хочет стать президентом Ирландии. Объясняем, почему это плохая идея

Конор действительно может стать президентом. Вряд ли на данный момент есть персона, которая в Ирландии пользуется большей популярностью. О нём знают все — от мала до велика. И офисные работники, и домохозяйки. Макгрегор не был безупречен, часто ошибался. Причём это происходило и в октагоне, и за его пределами. Но с самого начала Ноториус выбрал позицию агрессивного и экспрессивного поведения, а также постоянных провокаций. И это принесло свои плоды — Конор разгонял поединки до запредельной популярности. Он получал огромные гонорары, а также срывал восхищение публики. Конечно, были и ненавистники, которые лишь подпитывали Макгрегора энергией. Но в Ирландии практически все обожают одиозного бойца.