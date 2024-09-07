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Тренер Махачева рассказал, когда Ислам проведёт следующий бой

Американский тренер Хавьер Мендес, работающий с чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым, прокомментировал слова Армана Царукяна, который заявил, что бой с Махачевым может состояться в декабре.

Источник: Getty Images

"Я жду, пока Ислам вылечится. Не думаю, что его рука уже восстановилась. Насколько знаю, он сейчас не тренируется. Вот почему я не думаю, что этот бой состоится в декабре. Это возможно, но я этого не вижу.

Более вероятно, что он пройдёт в январе или феврале. Но не думаю, что это будет в декабре, рука ещё не восстановилась«, — сказал Мендес в интервью YouTube-каналу “Ушатайка”.

В последнем поединке, который проходил в ночь с 1 на 2 июня мск, Махачев разделил октагон с бывшим временным чемпионом UFC в категории до 70 кг американцем Дастином Порье. Их бой состоялся в рамках турнира UFC 302. Противостояние продлилось до пятого раунда, где россиянин одержал победу удушающим приёмом. Для Ислама это была третья успешная защита титула в лёгком весе (до 70 кг).