Усман Нурмагомедов выиграл бой у Александра Шаблия и защитил чемпионский пояс Bellator

Усману Нурмагомедову 26 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2017 году, с 2021 года выступал в Bellator до поглощения PFL. В ноябре 2022 завоевал чемпионский титул в лёгком весе (до 70 кг), победив бразильца Патрики Фрейре. До этого боя на счету Усмана было 17 побед и ни одного поражения.