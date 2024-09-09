Гаджиев — о сравнении Умара и Усмана с Хабибом: «Они не побеждают с запасом, как он. Может быть, просто нужно созреть»

"30−0 в Bellator немного проще сделать, чем в UFC. Если Усман продолжит в Bellator, то допускаю, что ему это удастся. В UFC будут 2−3 человека, которые смогут доставить ему хлопот. Усман относится к той категории спортсменов, которые пока не такие зрелые. Я бы на его месте сделал еще несколько защит, если это возможно де-юре, а потом перешел бы в UFC. Там у него будет быстрая дорога к поясу. А потом и до 30−0 рукой подать.